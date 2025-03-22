Fenerbahçe’de teknik direktör Mourinho şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor… İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Mourinho, Edin Dzeko ile Dusan Tadic'i gelecek sezonda planları arasında düşünmüyor. Bu nedenle 2 isim ile yolların ayrılması planlandığı belirtildi. Ayrıca haberde, tecrübeli teknik direktörün sözleşmesinin, Türkiye Kupası'nı kazanması halinde 2028'e kadar uzatılabileceği yazıldı.

Dusan Tadic bu sezon Fenerbahçe 43 maça çıkarken, bu müsabakalarda 11 gol atıp 15 de asist yaptı. Edin Dzeko da 43 maçta 19 gol atıp 7 asist yaptı.