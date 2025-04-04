Premier Lig tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Jose Mourinho, Chelsea ile olan uzun soluklu ticari anlaşmasının sonuna geliyor. Kulübün, Mourinho’nun ismi üzerindeki ticari hakları neredeyse 20 yıl sonra artık sona erdi. İsim haklarını yeniden kazanan Portekizli hoca artık kendi markası ile önemli bir gelir kazanma şansına sahip olacak.

2004'TE İMZA ATARKEN İSİM HAKLARINI DA VERMİŞTİ

Mourinho, Chelsea'ye ilk kez 2004 yılında imza attığında, kulüp ile yaptığı anlaşma kapsamında kendi adının ticari kullanım hakkını da devretmişti. Bu anlaşmayla Chelsea, teknik direktörün ismini taşıyan kupa bardakları, oyuncak bebekler ve tişörtler gibi birçok ürünü resmi mağazalarında satabiliyordu.

Öyle ki 2016 yılında Mourinho’nun Manchester United’a gitmesiyle birlikte, kırmızı-beyazlıların onun adını ve imajını kullanabilmek için altı haneli bir ücret ödemesi gerektiği dahi gündeme gelmişti.

Mail Sport’un haberine göre; bu özel marka hakkı 4 Nisan Cuma günü sona erdi. Böylece Chelsea, Mourinho ismini taşıyan ürünleri artık yasal olarak satamayacak. Mourinho, neredeyse 20 yıl sonra kendi ismi üzerindeki ticari haklara yeniden sahip oldu.

Ancak dikkat çeken bir detay da var; Mourinho’nun imzası hâlâ kulübün ticari markası olarak kalacak ve bu hakkın iadesi Kasım ayına kadar gerçekleşmeyecek.

CHELSEA İÇİN AKILLI BİR YATIRIMDI

FourFourTwo'nun yorumuna göre, Chelsea'nin Mourinho’nun ismini ticari marka olarak tescil ettirmesi, onun kariyerinin ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Bu anlaşma, hem kulüp hem de Mourinho için yıllar boyunca ticari anlamda kazançlı bir durum yarattı.

YÜKSEK GELİRLER ELDE EDEBİLECEK

İsmini geri alan Mourinho'nun bu gelişmeyle birlikte ileride kendi markasını oluşturma veya özel projeler geliştirme konusunda daha özgür hareket edebileceği konuşuluyor. Yakın gelecekte bu alanda yeni adımlar atıp yüksek gelirler elde etmesi bekleniyor.