Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'yı çalıştırmaya başlayan Jose Mourinho’nun sezon sonunda Benfica’dan ayrılacağı iddia edildi. Benfica ile 2027 yazına kadar sözleşme yapan Jose Mourinho için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ESPN Portekiz'in geçtiği habere göre deneyimli teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor. YERİNE GELECEK İSİM BİLE BELLİ Federasyonun, mevcut teknik direktör Roberto Martinez'in sözleşmesinin 2026 Dünya Kupası'nın ardından sona ermesiyle göreve Jose Mourinho'yu getirmeyi planladığı aktarıldı. Mourinho'nun milli takımın başına geçmesi halinde Benfica'nın Ruben Amorim'e imza attıracağı kaydedildi.

