UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında, Benfica ile Fenerbahçe takımları Portekiz’in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. 0-0'ın rövanşında rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, TRTSpor'a açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Bizden daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik. İlk yarıda çok daha iyi olan taraflardı. Ritimleriyle baş edemedik. İkinci yarıda biz daha iyi olan taraftık ama bu yeterli olmadı. İkinci yarıda onurlu duruş sergiledik, reaksiyon gösterdik. Rakibe sıkıntı yaşattık. Onlar da vakit geçirmeye çalıştılar, tehlikeyi hissettiler. Bugün güçlü bir takıma karşı kaybettik."

Portekizli teknik direktör, Sports TV'ye yaptığı açıklamada ise "Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık muhtemelen sekiz maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Sarı lacivertli taraftarlar Mourinho'nun açıklamaları sonrası Portekizli hocaya sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.