Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Sarı-Lacivertli kulüple ilgili açıklamalarıyla sık sık taraftarın tepkisini çeken Mourinho, bu kez Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile olan diyaloğundan ikinci kez kameralar karşısında bahsetti.

"YENİDEN ÜST DÜZEY BİR KULÜPTESİN"

Bu akşam Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Real Madrid ile karşılaşacak olan Benfica'yı çalıştıran Portekizli hoca, İspanyol kulübün başkanıyla arasının çok iyi olduğunu belirterek, "Benfica ile sözleşme imzaladığımda bana mesaj atmıştı. Mesajda, 'Yeniden üst düzey bir kulübe katılmana sevindim' dedi" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE ANLATMIŞTI

Portekizli hoca, Perez ile yaşadığı ve Fenerbahçelileri kızdıran diyaloğunu ilk kez paylaşmıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Benfica'nın başına yeni geçtiği dönemde de aynı mesajlaşmayı basın karşısında paylaşmış ve Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti.