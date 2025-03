Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edilmesine rağmen yine İngiliz medyasına konuştu. Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Yaşananlar sportif rekabet ile ilgili değil. Bu, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük bir şey. Burada yaşarsanız ya da derinlere inmeye çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz.”

“Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki bir şeyler değişmezse lig şampiyonluğunu kazanmak imkansız. Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum çünkü burası güzel bir ülke. Ama buradaki futbol bundan daha fazlası olmalı.”

"Normal şartlarda ligde açık ara lider olmamız ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerekiyordu. Bu yaşananlar gerçekten çok fazla!"

GALATASARAY SÖZLERİ

“Hakemin Galatasaray'ı kayırması çok fazla olduğu için bir takımın maçı terk ettiğini hayal edebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz?”

“Bunu yaptılar çünkü yaşananlar çok saçmaydı. Ama daha da gülünç olan Galatasaraylı oyuncuların sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Bu bir zafer değildi. Bu bir takımın maçı terk etmek zorunda kalacak kadar saygısızlığa uğradığını hissetmesiydi.

‘BU SİZİN LİGİNİZ’

“Bu, tek bir kulübün mücadele ederek çözebileceği bir durum değil. Bu, yürürlükte olan bir sistemi yok etmeyecektir. Bu sizin liginiz. Burası futbolcu olmayı hayal eden her çocuğun ligi. Kulübünü seven her çocuğun ligi. Burası sizin liginiz ve eğer mevcut durumdan memnunsanız, o zaman mutlu olun. Yeni bir kelime öğrendim Türkçe'de: 'skandal'. Ama bu ülkede birçok insan bundan hoşlanıyor.”

'35 MİLYON TARAFTARI DÜŞÜNÜYORUM'

"Kendim hakkında düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa tabii ki dokuz sekizden iyidir ama ben kendimi değil kulübü düşünüyorum."

"Fenerbahçe'nin Türkiye'de sahip olduğu 35 milyon taraftarı düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bunca yıldır neden hiç şampiyon olamadığını düşünüyorum. Burada şampiyonluk kazanmaya çalışmak kendimden çok kulüp ve taraftarlar için önemli. Ben onlar için çalışıyorum.”