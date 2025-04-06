Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı. Maç sonu sarı lacivertlilerde Mourinho yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi."

“İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı. Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur."