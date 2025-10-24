Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılmasına rağmen sık sık eski kulübüyle ilgili açıklamalara devam ediyor.

Portekiz basınına konuşan Benfica'nın çalıştırıcısı Mourinho, Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

'AYRILIK SEBEPLERİMDEN BİRİ'

Portekizli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin kendi dönemine denk gelmemesinden dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Kerem'in transfer sürecinde yaşananlara ilişkin "Belki de Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biri, oyun anlayışım açısından çok önemli gördüğüm o oyuncuyu Benfica'dan alamamanın yarattığı hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.

Mourinho, Kerem transferinin gecikmesinin Fenerbahçe'deki geleceğini de etkilediğini söyledi. Mourinho, pişmanlığını dile getirirken "Çok üzücü ama dolaylı şekilde Benfica'nın kadrosunun değişmesine katkıda bulundum. Bu benim suçum. Onu kadroma katmak için her şeyi yaptım ama sonunda ne Fenerbahçe'de ne de Benfica'da onu elde edemedim" diye konuştu.