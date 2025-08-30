Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho dönemi sona ermişti.

Ülkesi Portekiz'e dönen Jose Mourinho, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ilk açıklamalarını da burada yaptı.

Record'a konuşan Jose Mourinho, "Fenerbahçe ile yollarınızın ayrılmasını bekliyor muydunuz?" şeklindeki soruya "Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü? Ben buyum, bitti mi bitti" yanıtını verdi.

Mourinho ayrıca açıklamasında "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim" dedi.