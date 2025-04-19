Brezilya Futbol Federasyonu, Ocak 2024'den beri takımın başında olan Dorival Junior ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adam arayışına geçti.

62 yaşındaki teknik adamın yerine Real Madrid'in çalıştırıcısı Carlo Ancelotti'nin yanı sıra Jorge Jesus ve Jurgen Klopp'u da listesine ekleyen Brezilya, son olarak Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Jose Mourinho için de harekete geçti.

İLK TEMAS KURULDU

Sarı lacivertli ekip ile Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Portekizli çalıştırıcı için ilk temas kuruldu.

Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilya Milli Takımı’ndan gelen teklifi reddetti. Başta Portekiz Milli Takımı olmak üzere birçok Avrupa devinden teklif alan Jose’nin gelecek sezon da sarı-lacivertli kulüpte kalma ihtimali güçlendi