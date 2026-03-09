Portekiz Premier Lig’in 25. haftasında Benfica, sahasında 2 farklı geriye düştüğü maçta lider Porto ile 2-2 berabere kaldı. 88. dakikada 2-2'lik eşitliği yakalayan Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, beraberlik golü sonrası su şişesini tekmeledi ve kırmızı kart gördü. Ardından dışarı çıkarken Porto yedek kulübesine doğru "Küçüksünüz" şeklinde el hareketi yaptı ve ortalık karıştı. İki kulübe arasındaki gerginlik güçlükle yatıştırıldı. O SÖZ ÇILGINA ÇEVİRDİ Jose Mourinho, El Clasico sırasında kırmızı kart gördüğünde Porto'nun yardımcı antrenörü Lucho Gonzalez'in kendisine defalarca hain dediğini iddia etti. 'Hain' kelimesine reaksiyon verdiğini söyleyen Mourinho " Kırmızı kart gördüğüm olayda, Porto yedek kulübesinden atılan kişi Lucho Gonzalez tünelde bana 50 kez 'hain' dedi. Bana açıklamasını isterdim. Neyin haini? Porto'daydım, Porto'ya ruhumu verdim. Chelsea'ye, Inter'e, Real Madrid'e, Fenerbahçe'ye gittim, dünyayı dolaştım ve her gün ruhumu, hayatımı verdim. Bunun adı profesyonelliktir. Lucho, FC Porto'dan ayrılıp Marsilya'ya gittiğinde hain gibi mi davrandı?" ifadelerini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.