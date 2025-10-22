Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ülkesi Portekiz'e dönen ve Benfica'yı çalıştırmaya başlayan Jose Mourinho için işler iyi gitmiyor... Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ, Chelsea ve son olarak dün gece Newcastle United'a kaybeden Portekizli çalıştırıcının kulübü henüz puan alamadı.

Deneyimli hocanın çalıştırdığı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde puansız geçtiği 3 maçta -5 averaj yaparak 36 takımlı ligin 34'üncü sırasına demir atmış durumda. Ancak dün gece deplasmanda alınan 3-0'lık Newcastle United mağlubiyetinin ardından Mourinho, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu adeta mumla aradığını söyledi ve övgüler yağdırdı.

"FENERBAHÇE 5 KATINI TEKLİF ETTİ"

Portekizli antrenörün maç sonu açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ancak şu an bizde değil. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu."