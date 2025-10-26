Fenerbahçe ile yolların ayrılmasının ardından Portekiz’in Benfica takımına giden teknik direktör Mourinho, Galatasaray’ın yıldızına kancayı taktı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre orta sahada oyun kurabilen yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan Benfica'da Portekizli teknik adam Mourinho, transfer çalışmalarına başladı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Portekizli teknik adamın Galatasaray'da forma giyen 26 yaşındaki Gabriel Sara'yı transfer listesine aldığı iddia edildi.

Mourinho'nun Sara'yı 8 ve 10 numaralarında değerlendirebileceği kaydedildi. Haberde, Benfica'nın orta sahaya kesin olarak transfer yapacağı belirtilirken, Portekiz ekibinden bu doğrultuda Galatasaray'a Sara için kısa süre içerisinde resmi teklif gelebileceği aktarıldı.