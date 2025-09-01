Fenerbahçe’nin hem taraftarları hem de yatırımcıları için zor geçen ağustos ayının sonunda teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması, kulübün hisselerinde güçlü bir yükseliş sağladı. Portekizli teknik direktörün görevinden ayrıldığının açıklanmasıyla Fenerbahçe hisselerinde yüzde 6.6’yı bulan yükseliş görüldü, kulübün borsadaki piyasa değeri 26 milyon dolar artış gösterdi.

AĞUSTOSTA KAYBETTİRDİ

Cuma gününü yüzde 5.92’lik yükselişle kapatan Fenerbahçe’nin piyasa değeri 404.5 milyon dolara ulaştı. Kulübün borsadaki piyasa değerinin TL karşılığı ise 16.5 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Analistler, hissede cuma günkü yükselişte yapılan işlemlerin ‘spekülasyona’ dayandığını belirterek, yatırımcıları uyardı. Jose Mourinho’dan sonra Fenerbahçe’nin hisselerinde görülen hızlı yükselişe rağmen kulübün yatırımcıları, ağustos ayında zarar etti.

BIST 100’ün yüzde 7’nin üzerinde yükseldiği ağustos ayında Fenerbahçe hisseleri yüzde 1.27 oranında geriledi. Kulübün paylarının yıllık getirisi ise yalnızca yüzde 0.25’te kaldı. Fenerbahçe hisselerinin gerilediği ağustos ayında diğer büyüklerin yatırımcısı ise kazandı. Galatasaray’ın hisseleri ağustosta yüzde 19.4 değerlendi. Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri de ağustosta BIST 100’e paralel bir seyir izleyerek sırasıyla yüzde 8.6 ve yüzde 8.5 oranında yükseldi.

Borsa liginde en değerli takım Galatasaray

Süper ligde lider olan Galatasaray, Borsa İstanbul’daki en değerli futbol takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray’ın piyasa değeri ağustos ayındaki yükselişle 547.3 milyon dolara (22.4 milyar TL) ulaştı. Galatasaray’ın ardından 404.5 milyon dolarlık (16.5 milyar TL) piyasa değeriyle Fenerbahçe geldi. Beşiktaş’ın piyasa değeri 243 milyon dolara (9.9 milyar TL) ulaşırken, Trabzonspor’un borsadaki değeri 232.6 milyon dolar (9.5 milyar TL) seviyesinde bulunuyor.