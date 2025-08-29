Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.



Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullanırken, ayrılık haberinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. hisseleri hızla değer kazanmaya başladı.



YÜKSELİŞ YÜZDE 7'YE YAKLAŞTI



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Futbol A.Ş.'de halka arz edilen hisseleri (FENER), ayrılık haberinin ardından yüzde yükselişe geçti.

Mourinho'nun gönderilmemesinden önce 12,51 seviyesinde yatay bir bantta bulunuyordu. Mourinho ile yollarını ayrılmasının ardından hisseler yüzde 7'ye yakın yükselerek 13,38 seviyesine çıktı.