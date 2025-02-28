Süper Lig’in 25. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

MOURINHO’DAN 'MAYMUN' TEPKİSİ

Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, Galatasaray yedek kulübesine yönelik sert ifadeler kullanarak, "Herkes maymun gibi zıplıyordu" dedi. Mourinho’nun bu açıklamaları, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

Portekizli çalıştırıcının bu sözleri sarı-kırmızılı camiada büyük tepki çekmiş; Galatasaray, Mourinho'yu "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edeceğini açıklamıştı.

4 MAÇ CEZA ALDI!

PFDK, Mourinho'ya, "Müsabaka hakemlerinin bulunduğu soyunma odasına gelerek müsabakanın orta hakemine yönelik kullandığı ifadeler ve hemen akabinde müsabakanın 4. hakemi olan Türk hakeme yönelerek onun nezdinde hem Türk futbol camiasını hem de Türk hakemlerinin tümünü içine alacak şekilde aşağılayıcı, rencide edici ifadelerle Türk futbolunu kaos ve düzensizlikle itham etmesi" ve "Müsabaka sonrası basın toplantısında rakip takım mensuplarına yönelik kullanılan ifadelerin spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı bir içerik taşıdığı, sporda şiddet ile düzensizliği teşvik edebilecek, toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve taraftar olaylarına neden olabilecek türden ifadeler gerçekleştirdiği" nedenleriyle toplamda 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezası verdi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "MOURINHO'YA AĞIR DARBE"

"Mourinho Galatasaray maçının ardından "yedek kulübesinde maymunlar gibi zıpladılar" sözleriyle başlattığı fırtınada ağır bir darbe aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktörü 4 maçla cezalandırdı."

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA): "MOURINHO'YA SERT MÜDAHALE"

"Türkiye Futbol Federasyonu, derbi maçtan sonra Galatasaray ve Türk hakemleri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Mourinho'ya sert bir müdahalede bulunarak 4 maç men cezası verdi."

RAINEWS (İTALYA): "BU İŞ BURADA BİTECEK GİBİ GÖZÜKMÜYOR!"

"Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Roma'nın eski teknik direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç ceza verildi. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen cezaya itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor."

MARCA (İSPANYA): "MOURINHO CEZALANDIRILDI"

"Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" sözü cezasını buldu. Fenerbahçe teknik direktörü 4 maçtan men ve 40 bin Euro para cezası aldı."

SDNA (YUNANİSTAN): "MOURINHO'YU DAHA AĞIR BİR CEZADAN DROGBA MI KURTARDI?"

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mourinho'ya ağır ceza. Portekizli teknik adam 4 maça verildi. Belki de Didier Drogba'nın desteği Mourinho'yu daha büyük bir cezadan kurtardı, yoksa kurtarmadı mı?"

TERRA (BREZİLYA): "MOURINHO TARTIŞMALARIN ODAĞINDA YER ALMAYA DEVAM EDİYOR"

"Jose Mourinho, kariyerinin genelinde olduğu gibi tartışma yaratmaya ve tartışmaların odağında olmaya devam ediyor, bu kez Türkiye'de! Portekizli teknik adam, derbi maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle 4 maç ceza aldı."