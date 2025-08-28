Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi play off turu maçı Benfica deplasmanında giydiği kazak oynanan futbolun önüne geçti. Maçı isabetli şut atamadan tamamlayan Fenerbahçe, Devler Ligi hasretini 18 yıla çıkarırken teknik direktörü Jose Mourinho'ya tepkiler vardı.

Portekizli teknik adamın Benfica karşısında üretkenlikten çok uzak bir futbol ortaya çıkarması ve tek golle elenmesi büyük eleştirilere neden oldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarların hem yönetime hem de teknik heyeti hedef aldığı gecede sarı lacivertlilerin futbolundan çok Mourinho'nun giydiği kazak gündem oldu. Mourinho'nun maç boyunca üzerinden çıkarmadığı, basın toplantısında da giydiği kazak hem beğenildi hem de merak edildi.

Ürün sosyal medyada gündeme gelirken fiyatının yurt dışında 91 Euro ile 130 Dolar arasında olduğu görüldü.

Bazı taraftarlar bunun bir reklam anlaşmasını olduğunu öne sürdü ve başarılı olduğunu dile getirdi.

Kazağın satış adı Rolling Links Long Sleeve Polo Shirt olarak ortaya çıktı ve Türkiye'de satışı bulunmuyor. İşte Mourinho ve kazağı için yapılan yorumlar: