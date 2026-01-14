Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'yu sezon başında 9 milyon Euro (güncel kurla 453 milyon lira) tazminat ödeyerek kulüpten göndermişti.

Mourinho ise Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz memleketine dönüp Benfica ile anlaşmıştı.

Fenerbahçe'den aldığı maaş ve tazminat çok konuşulan dünyaca ünlü teknik adamla ilgili Gazeteci İbrahim Seten'den dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Seten, Mourinho'nun İstanbul'da kaldığı süre zarfında sevgilisiyle rahat görüşebilmek için kulübe lüks bir otel tutturduğunu, 1 yıl konaklama için 1 milyon Euro (50 milyon Türk lirası) ödettiğini öne sürdü.

'EVLİ ADAM, OTELE SEVGİLİ ÇAĞIRIYOR...'

Seten'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Şimdi İstanbul'da otelde kalmasının sebebi sevgilisiyle rahat buluşmak olan, yurt dışından haftada 3 kere kadın gelecek diye Four Seasons Otel'de kalıp yıllık 1 milyon Euro (50 milyon Türk lirası) fatura çıkaran Fenerbahçe Kulübü'ne iblisten bahsediyoruz. Böyle bir teknik direktör olur mu arkadaş? Evli adam sevgilisiyle buluşacak diye (bana ne kim ne yapıyorsa yapsın) ama burada da bu insanın kötü niyetini, kötü insanlığını gördükten sonra kendi marjımı da kullanmak istiyorum. Dünya çapında sana atlatma haber söylüyorum. İsmini cismini de ortaya çıkarırım. Yabancı sevgilisi ayda 3 kere geliyor, baba rahat etsin diye Four Seasons Otel'de kalıyorlar. Tam mis gibi Arap geceleri. Oh ne güzel İstanbul. Konuyla alakan yok. Sonra bir şey oldu mu 'maymun Okan Buruk, Türk medyası bir şey anlamıyor, siz futbolu bilmiyorsunuz' falan filan deyip Ali Koç'u çarpıp git. Mükemmel ya. Kıza hediyeleri de Hakan Safi'ye aldırıyordur. Hakan Safi ile Nişantaşı'nda fotoğraf çektirecek diye 250 bin dolarlık saat aldırılır mı adama ya?