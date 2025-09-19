Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Jose Mourinho, Bruno Lage'i gönderen Benfica ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Portekizli teknik adamın Benfica ile kontratının detayları da ortaya çıktı.

Portekiz ekibi Mourinho'nun mukavelesine özel bir fesih maddesi ekledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.



Portekiz basını, Jose Mourinho'nun Benfica'dan alacağı yıllık ücreti yıllık net 6 milyon Euro ve başarı bonusları olarak aktardı.