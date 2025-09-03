Euro Football’un haberine göre Mourinho, aracılar üzerinden birden fazla Rus kulübüyle ön görüşmeler gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcının, en az iki yıllık bir kontrat talep ettiği ve Rusya’da çalışmaya oldukça istekli olduğu öne sürüldü.

Dudak Uçuklatan Ücret Talebi

Haberde, Mourinho’nun yalnızca kendisi için değil, teknik ekibiyle birlikte yıllık 20 milyon euro garanti ücret istediği iddia edildi. Bu rakam, Avrupa futbolunda dahi dikkat çeken seviyede.

Fenerbahçe Kariyeri

2 Haziran 2024’te Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan 62 yaşındaki Mourinho, sarı-lacivertlilerin başında yaklaşık 15 ay görev yaptı. Süper Lig’de çıktığı 36 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden Portekizli hoca, görev süresinde önemli istatistiklere imza attı.