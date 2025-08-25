Genk’ten transfer edildiğinde kimse ondan kısa vadede böyle bir patlama beklemiyordu. 8 milyon Euro’luk bonservis bedeli bazıları için yüksek görünse de sarı-lacivertli formayı giymeye başladığı andan itibaren öyle bir performans sergiledi ki, “Sen neymişsin Archie Brown!” dedirtti.

FERDİ KADIOĞLU ETKİSİ

F.Bahçe taraftarının sevgilisi Ferdi Kadıoğlu’nu andıran bir etki yaratan İngiliz sol bek, kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Henüz sezonun başı olmasına rağmen 5 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan 23 yaşındaki yıldız, sol kanatta bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle ileri geri çalışıyor. Savunmada sağlam, hücumda yırtıcı.

İSTATISTIKLERİ ALT-ÜST ETTİ

Feyenoord maçında 1 gol ve 2 asistle yıldızlaşan Brown’ın, son oynanan Kocaeli sınavındaki istatistikleri de çok çarpıcı. 10.82 km ile en fazla mesafe kat eden isim oldu. En fazla yüksek tempolu koşan, en fazla ve en uzun mesafe sprint atan, rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan da yine o. Kısacası Fenerbahçe, transferde turnayı gözünden vurmuş gibi…