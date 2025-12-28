Portekiz Süper Ligi 16. hafta maçında Braga ile Benfica karşılaştı. Estadio Municipal De Braga'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.



Braga'nın gollerini Pau Victor ve penaltıdan Rodrigo Zalazar attı. Benfica'nın gollerini ise Nicolas Otamendi ve Fredrik Aursnes attı. Bu sonuçla birlikte Benfica 36 puan oldu. Braga ise 26 puan oldu.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN POZİSYON

Maça damga vuran pozisyonda dakikalar 75'i gösterirken Benfica, önce penaltı bekledi.

Sonrasında devam eden oyunda golü buldu ama gol, faul sebebiyle iptal edildi. Penaltı beklenen pozisyon da VAR'da incelendi ve devam kararı çıktı. Maç da 2-2 bitti.

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho maçtan sonra ortalığı karıştıran bir açıklama yaptı.

Kazandıklarını söyleyen Portekizli hoca, ''Braga'yı 3-2 burada yenmek harika bir sonuç. 3-2 kazandık. Gol temizdi, kazandık, harika bir zaferdi!'' ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, "Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık" sözleriyle konuşmasını noktaladı.