Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. ESPN Brezilya’nın haberine göre, sarı-lacivertli kulüp, Porto forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Pepe ile resmi temaslara başladı.

PEPE’YE PREMIER LİG’DEN YOĞUN İLGİ

Porto'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yalnızca Fenerbahçe değil; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham ve Burnley de ilgileniyor. Transfer yarışının oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.

PORTO’DA İSTİKRARLI SEZON GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 45 resmi karşılaşmaya çıkan Pepe, bu maçlarda 6 gol atarken, 4 de asist yaptı. Hızı, birebirdeki etkisi ve çok yönlü oyun anlayışıyla dikkat çeken oyuncu, hücum hattına derinlik kazandırabilecek nitelikte.

Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho’nun da Brezilyalı oyuncunun oyun tarzını beğendiği ve transfere onay verdiği öne sürülüyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa’dan önemli kulüplerle rekabete girmeye hazır.