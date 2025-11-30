Portekiz Ligi'nde Benfica'nın 2-1 yendiği Nacional maçında Jose Mourinho'nun kenardaki hareketleri damga vurdu. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken Nacional, 60. dakikada Ramirez'in golüyle 1-0 öne geçti. Benfica, 89'da Prestianni'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maçın uzatma dakikalarında Vangelis yine sahneye çıktı ve Benfica’ya 3 puanı getirdi.

TAÇA ÇIKAN TOPU ARKAYA FIRLATTI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 85. dakikada yaptığı hareket geceye damga vurdu. Portekizli hoca, bir karar sonrası dördüncü hakeme dönerek dilini çıkardı. Benfica 2-1 öne geçtikten sonra Jose Mourinho bir eylemde daha bulundu. Portekizli, taça çıkan topu yedek kulübesinin arkasına attı. Bu hareketi ev sahibi Nacional taraftarları tarafından büyük bir tepkiye sebep oldu.