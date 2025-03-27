Özel Biri... Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri... Ama F.Bahçe’de her maçına son maçı gibi çıkıyor. Öyle ki Bodrum’a yenilirse kovulacağını öne sürenler yine piyasaya çıktı. Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki durumu bu. Ama dünyanın devleri Portekizli hocayı paylaşamıyor.

Brezilya, Arjantin’e 4-1 yenilmenin acısını Teknik Direktör Dorival Junior’dan çıkaracak. Dorival’ın yerine gelecek ismin ise Jose Mourinho olması için çalışmalar başladı. Mourinho’nun yanı sıra şu anda Al Hilal’i çalıştıran Jorge Jesus ve Palmeiras’ın hocası Abel Ferreira da gündemde bulunuyor

Ancelotti söylentileri ciddiye alınmıyor. Mourinho da bir milli takım çalıştırmak istediğini açıklamıştı. Ancak kulüpler bırakmıyor. Zira Juventus’un yeni azınlık hissedarı Paolo Ardoino, Igor Tudor takımı Şampiyonlar Ligi’ne götüremezse Mourinho’yu takımın başına geçirmek istediğini açıkladı.