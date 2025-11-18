Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho Türkiye'yi yakından takip etmeye devam ediyor.

RAFA'DAN SONRA BOTAGOV'U GÖZÜNE KESTİRDİ

Beşiktaş'tan ayrılmayı istediğini açıklayan Rafa Silva'yı kadrosunda görmek isteyen Jose Mourinho'nun Trabzonspor'dan da 23 yaşındaki stoper Arseniy Batagov'u kadrosunda görmeyi istediği ve transfer listesine eklediği öne sürüldü.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Portekizli hocanın savunma hattına kesin olarak bir futbolcu transfer etmek istediği, transfer edilecek oyuncununn hızlı ve ayağı düzgün olan, oyun kurabilen profilde olması gerektiği dile getirildi.

TRABZONSPOR'UN İSTEĞİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Batagov için en az 15 milyon euro bonservis talep edeceği, Benfica'nın bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

Trabzonspor Botagov'u Zorya Luhansk'tan 1.83 milyon euro bedelle transfer etmişti.