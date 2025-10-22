Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında deplasmanda Newcastle United'a 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe'yi eleyen Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta da mağlup oldu. Jose Mourinho Chelsea maçının ardından çıktığı ikinci İngiliz rakibine karşı da mağlubiyet yaşadı.

POPE'DEN ELİYLE MÜTHİŞ ASİST

Newcastle United'da kaleci Nick Pope'nin kalesinden eliyle yaptığı golün asisti geceye damga vururken İngilizler 3 maçta 6 puanın sahibi oldu.

Maçı baştan sona üstün götüren Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anthony Gordon ve 70 ile 83. dakikada Harvey Barnes kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin 9 maçında adeta gol yağmuru vardı. Toplam 43 golün atıldığı gecede en farklı skoru PSG'nin Leverkusen deplasmanında aldığı 7-2'lik galibiyetle geldi.

Paris Saint Germain, deplasmanda Bayer Leverkusen'i William Pacho, Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın golleriyle 7-2 yendi.

BARCELONA 6-1 KAZANDI

Barcelona, sahasında ağırladığı Olympiakos'u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Katalan ekibinin gollerini 7, 38 ve 76. dakikalarda Fermin Lopez, 74 ve 79. dakikalarda Marcus Rashford ve 68. dakikada Lamine Yamal attı.

57. dakikada Santiago Hezze'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Yunan ekibinin tek golünü 53. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

INTER NET SKORLA 3 PUANI ALDI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan gol attığı maçta Inter, deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 4-0'lık skorla geçti. İtalyan temsilcisinin diğer gollerini Denzel Dumfries, Lautaro Martinez ve Francesco Pio Esposito attı.

Manchester City de deplasmanda Villarreal'i Norveçli yıldızı Erling Haaland ve Bernardo Silva'nın golleriyle 2-0 yendi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: