Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off karşılaşmaları, dün gece oynanan maçlarla son buldu. Real Madrid, Portekiz'de 1-0 kazandığı maçın rövanşında Benfica'yı Tchouameni ve Vinicius'un golleriyle 2-1 yenerek toplamda 3-1'le turu geçti. Benfica'nın tek golü ise eski Beşiktaşlı Rafa Silva'dan geldi.

MAÇI OTOBÜSTEN TAKİP ETTİ

Geceye damga vuran anlardan biri ise yine olayların adamı Jose Mourinho'dan geldi... Portekiz basınından Record'un haberine göre ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan deneyimli çalıştırıcı, Santiago Bernabeu'daki rövanşı kendisine ayrılan 6 numaralı loca yerine takım otobüsünden takip etti. 63 yaşındaki teknik adamın bu hareketi, gecenin en çok konuşulan olaylarından oldu.

Öte yandan gecenin diğer maçları şöyle sonuçlandı:

Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (Toplam 4-3)

Juventus 3-2 Galatasaray (Toplam 5-7)

PSG 2-2 Monaco (Toplam 5-4).