Süper Lig'in 2 devi Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı anda teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. İsviçre ekibi Lausanne’a evinde kaybeden Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in sözleşmesi feshedildi.



Başkan Serdal Adalı ile olağanüstü toplantı yapan Norveçli teknik adam ile yollar ayrılmasından kısa bir süre sonra asıl sürpriz Fenerbahçe'den geldi... Sarı lacivertliler Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi defterini kapatan Jose Mourinho'nun görevine son verildiğini resmi olarak açıkladı.

Tarihte belki de ilk kez hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş 11 saat arayla hocalarını göndermiş oldu.

İNGİLTERE'DEKİ HALEF-SELEF MESELESİ

Premier Lig'de Manchester United ile yollarını ayıran Mourinho'nun yerine göreve Solskjaer getirilmişti. Aralık 2018'de Manchester'da görevine son verilen Mourinho daha sonra Tottenham ile anlaşarak Old Trafford'a döndü.

Solskjaer Manchester United'da ilk dönem iyi işler yaptı ve selefi Mourinho'nun Tottenham takımına karşı önemli bir galibiyet elde etti. Hatta Mourinho deplasmanda Solskjaer'e karşı ilk mağlubiyetini tatmıştı.

O maçın ardından Solskjaer'in Mourinho'nun kafasını okşadığı görüntüler uzun bir süre İngiliz medyasını meşgul etmişti. Norveçli teknik adam, son düdüğün ardından Portekizli teknik adamla tokalaştıktan sonra kafasına dokundu. Bu hareket bazı İngiliz taraftarlar tarafından aşağılayıcı olarak görüldü.

Yıllar sonra yolları Türkiye'de kesişen ikilinin görevine 11 saat arayla son verildi.