Fenerbahçe’den ayrılıp Benfica’nın başına geçen Mourinho’ya son dakika şoku… Teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Portekiz Ligi'nde konuk ettiği düşme hattındaki Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı. 86'da Sudakov'un golüyle öne geçen Benfica, 90+1'de Andre Luiz'in golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Benfica ile iç sahadaki ilk maçına çıkan teknik direktör Jose Mourinho da böylece yeni takımıyla ilk puan kaybını yaşadı. Ligde 6 maç sonunda 14 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisine düştü.

‘BÖYLE BİR FUTBOLU SEVMİYORUM’

Maç sonu VAR'ı eleştiren deneyimli teknik adam, "Bir gol atıyorsun ama bugünün futbolu buysa, sırf birinin ayağına basıldığı ya da bir formanın hafifçe çekildiği için iptal ediliyorsa, ben bugünün futbolunu sevmiyorum. Sonuçta başrolde, Futbol Şehri'nde oturup hakemi hepimizin gördüğü şeyi izlemeye çağıran bir beyefendi oluyor, bir de kişiliği olmayan ve VAR'ın dediğinin peşinden giden bir hakem. Çağrıldığını gördüğüm anda zaten golün iptal edileceğini biliyordum. Ceza sahasına girmek için her şeyi yaptık ama ceza sahasında büyük bir varlığı olan bir takım değiliz. Başka yollar denedik, başardık, güzel bir gol attık ve sonra adaletsiz bir sonuç çıktı. Ama futbol böyle sonuçlarla bağdaşmıyor." diye konuştu.