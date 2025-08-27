Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi yönetimi topa tuttu. Portekizli hoca, “Transfer için ekstra bir çaba gösterildiğini düşünmüyorum. Kulübümüz için temel konu Şampiyonlar Ligi olsaydı, Feyenoord ile Benfica maçları dönemlerinde bir şeyler gerçekleşirdi diye düşünüyorum” dedi.



'O YÖNETİCİYİ TANIMIYORUM'



“Maçtan sonra Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi’nde devam edeceğiz. UEFA listesi için bu süre zarfında bir şey olup olmayacağını şu an bilmiyorum” ifadelerini kullanan Mou, “Rahatlıkla turu geçebiliriz. Ne var ki Benfica’da?” diyen Asbaşkan Hamdi Akın’la ilgili, “Belki kulüp yapısında konumunu güçlendiren bir açıklama olabilir ama kendisini tanımıyorum” yorumunu yaptı.



'ÇOK YATIRIM YAPTILAR'



Tecrübeli hoca, “Benfica dengeli ve savunması çok iyi bir takım. Atak anlamında da başarılı bir ekip. Boş alanları iyi dolduruyorlar. Şampiyonlar Ligi’nde turları geçebilmek için çok fazla yatırım yaptılar. Güçlü ve tecrübeli bir oyuncular aldılar. Stattaki atmosferden takımım etkilenmez. Bu maçta tek hedefimiz kazanmak” diye konuştu.



'LİSTE VAR MI SANMIYORUM'



Mourinho, Fenerbahçe yönetiminin transfer listesi olmadığını savundu. Portekiz basınının Sporting’de forma giyen Mozambikli kanat forvet Geny Catamo ile ilgili sorusuna Mou, “Geny Catamo’nun Fenerbahçe’nin listesinde olduğunu sanmıyorum! Açıkçası bir liste olduğunu da sanmıyorum” yanıtını verdi.