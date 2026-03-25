Polonya'nın Wroclaw kentinde, özel bir klinikte rutin bir Manyetik Rezonans (MR) işlemi yaptırmak isteyen 49 yaşındaki bir hasta, uygulanan kontrast maddeye karşı gelişen şiddetli alerjik reaksiyon sonucu hayatını kaybetti. Hasta Hakları Ombudsmanı'nın "risklerin yeterince anlatılmadığına" dair bulgularıyla genişleyen olayda, ihmal iddialarının gölgesindeki hukuki süreç 19 Mart'ta resmen başladı.

Birkaç dakika sürmesi planlanan ve son derece sıradan kabul edilen bir görüntüleme işleminin ölümcül bir kabusa dönüşmesi, ülkede tıbbi prosedürlerdeki güvenlik protokollerini ve aydınlatılmış onam süreçlerini yeniden tartışmaya açtı.

Rutin Bir İşlem Nasıl Kabusa Dönüştü?

Polonya merkezli *Fakt* gazetesinin haberine göre; olay günü doktorlar, organ ve dokuların daha net görüntülenmesini sağlamak amacıyla hastaya damar yoluyla 'kontrast madde' enjekte etti, ancak maddenin uygulanmasından kısa bir süre sonra hasta, hızla anafilaktik şoka yol açan şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdi. Durumun hızla kötüleşmesiyle birlikte hastanın bedeni bu şoka yenik düştü ve reaksiyon ölümcül sonuçlandı.

Eşinin Gözünden: Kaos, Çaresizlik ve İhmal

Hayatını kaybeden hastanın eşi, o gün yaşananları tam bir "kaos ve çaresizlik" olarak nitelendiriyor. Klinik personelini süreci amatörce yönetmekle suçlayan acılı eş, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatımız sadece bir saat içinde altüst oldu. Onlarca dakika sürmesi gereken rutin bir muayene için oradaydık. Sağlık ekiplerinin kocamı hayata döndürmek için boşuna çabaladıklarını izlemek zorunda kaldım. Bu durum; o kliniği yönetenlerin ve kocamı beceriksizce tedavi ederek kriz anında ona yardımcı olamayan tüm personelin büyük bir başarısızlığıdır."

"Riskler Yeterince Anlatılmadı"

Ailenin iddiaları üzerine Polonya Hasta Hakları Ombudsmanı da olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Ombudsman'ın ilk bulguları, klinikteki prosedürel eksikliklere dikkat çekiyor. Raporlara göre; hasta işlem öncesinde standart bir "bilgilendirilmiş onam formu" imzalamış olsa da, prosedürün taşıdığı nadir ama ölümcül riskler hakkında kendisine sözlü veya yeterli şeffaflıkta bir bilgi verilmedi.

Mahkeme Sürecinde Gözler Uzman Raporlarında

Olayın üzerinden geçen üç yılın ardından, dava süreci bu yılın 19 Mart tarihinde başladı. Mahkemenin seyrini ve olası cezaları, bağımsız tıp uzmanları tarafından sunulacak olan teknik raporlar belirleyecek. Bu raporların; kriz anında doktorların ihmalkar davranıp davranmadığını, klinik şartlarının anafilaktik şoka müdahale için yeterli olup olmadığını ve doğru bir acil müdahale ile bu trajedinin önlenip önlenemeyeceğini ortaya koyması bekleniyor.