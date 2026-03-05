Bir dönem enerjik sahne performansları ve hit şarkılarıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç’ın son görüntüsü hayranlarını üzdü. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen sanatçının konuşurken de zaman zaman zorlandığı gözlerden kaçmadı.





SERDAR ORTAÇ DESTEK ALMADAN YÜRÜYEMEDİ



Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ortaç, mekân açılışında objektiflere yansıdı. Fiziksel olarak oldukça yıprandığı görülen sanatçının yürürken dikkatli adımlar attığı ve zaman zaman çevresindekilerden destek aldığı görüldü.





Uzun süredir Multiple Skleroz hastalığıyla mücadele eden Ortaç’ın sağlık durumu daha önce de sık sık gündeme gelmişti.

Sosyal medyada görüntülerin yayılmasının ardından hayranları ünlü sanatçıya destek mesajları yağdırdı. Pek çok kullanıcı Serdar Ortaç için moral dileklerini paylaştı.





90'LI YILLARDAN BERİ POPÜLER



1990’lı yıllardan itibaren Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, “Karabiberim”, “Poşet”, “Mesafe” gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.