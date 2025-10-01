Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

İsrail tarafından abluka altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, yüksek risk taşıyan bölgeye girdi.

İsrail donanmasının ise 'saldırı tehdidi' yönelttiği filoyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) devreye geçti.

Milli Savunma Bakanlığı, yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİN KARARLILIĞINI 47 GEMİ TAŞIYOR

Arapça'da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında direniş ve dayanışmayı simgeleyen bir kavrama dönüştü.

Kavram, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürlerini koruması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yöntemleriyle işgale direnmesi ve alternatif kurumlar inşa etme çabalarını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve hamile köylü kadın figürleri, Sumud'u sembolize eden imgeler arasında yer alıyor.