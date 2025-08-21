Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Ukrayna'ya barış gücü gönderileceği iddiasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Açıklamada, "Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104'üncü ve Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü kutlayan Aktürk, Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitler ve gazileri andı.

"9 GEMİ BOĞAZDAN GEÇECEK"

Aktürk, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda yapılacak ve MSB olarak bağlı birim ve kuruluşlarla katılacakları TEKNOFEST Mavi Vatan'a gençler başta olmak üzere tüm halkı davet etti.

Aktürk, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 24 Ağustos'ta Savarona ve TCG Anadolu dahil 9 gemi ile İstanbul'da boğaz geçişi icra edilecektir. Ayrıca, 23 Ağustos'ta gençlerimize teknoloji ve savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği 350 gencimizin katılımıyla ülkemizin milli gururu ve en büyük gemisi olan TCG Anadolu ile Çanakkale’den İstanbul'a TCG Anadolu Zafer Yolculuğu etkinliğinin yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

30 AĞUSTOS KUTLAMALARI NEREDE YAPILACAK?

Malazgirt Zaferi’nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 22 Ağustos'ta Bitlis Ahlat'ta, 23 Ağustos'ta Muş Malazgirt'te Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları yapılacağını bildiren Aktürk, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında ise, 26 Ağustos'ta Afyon'da Solotürk, 27 Ağustos'ta Konya'da Türk Yıldızları, Manisa'da Solotürk, 30 Ağustos'ta Ankara'da Solotürk, Kütahya'da Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları, 30 Ağustos'ta ayrıca Eskişehir, Manisa, Konya ve Kocaeli'de muharip uçak geçişleri yapılması, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 liman ziyareti, 25-30 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar ve Ankara; 27-31 Ağustos tarihleri arasında Priştine Kosova'da tören ve bando konserleri icra edilmesi planlanmaktadır" bilgilerini paylaştı.

"TÜRK ASKERİ UKRAYNA'YA GİDECEK Mİ?" SORUSUNA YANIT

Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesiyle ilgili iddialara ilişkin sorular üzerine MSB kaynakları, "Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir, ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır" dedi.