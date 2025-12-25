Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirmesinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da bulunduğu özel jetin Ankara’da düşmesine ilişkin bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık’ta Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti Ankara’dan Trablus’a götürmek üzere havalanan Falcon-50 tipi uçakta elektrik arızası meydana geldi. Bunun üzerine uçak acil durum ilan etti ve Esenboğa Havalimanı’na geri dönüş prosedürleri başlatıldı.

Uçakla radar temasının kesilmesi sonrası bölgeye Hava Kuvvetleri’ne ait iki İHA, bir CN-235 uçağı ve bir arama-kurtarma helikopteri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda uçağın enkazına Ankara’nın Haymana ilçesi kırsalında ulaşıldı.

Kazada, uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askeri heyet üyeleri ile uçuş ekibinin tamamının hayatını kaybettiği belirtildi. Enkaz alanında uçağa ait kara kutuya da ulaşıldığı ve teknik inceleme sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 24 Aralık’ta Libya’dan gelen resmi heyetle birlikte Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Jandarma Kriminal Başkanının enkaz bölgesinde inceleme yaptığı ifade edildi. Kazanın nedeninin, Türkiye’nin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içinde, tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı vurgulandı.

Bakanlık, kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek Libya halkına başsağlığı mesajı iletti.