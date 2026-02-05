Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde karasularının 12 mile çıkarılması iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini hatırlatarak, diyalog yerine tek taraflı dayatmalara başvurulmasının barışa hizmet etmeyeceğini belirtti.
"TEK TARAFLI TASARRUFLAR KABUL EDİLEMEZ, HUKUKA AYKIRIDIR"
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in son açıklamalarına ilişkin Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Yunan politikacıların Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Türkiye olarak Ege’de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz.
Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."
SURİYE'DE ENTEGRASYON SÜRECİNE DESTEK
MSB, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:
"30 Ocak’ta Suriye hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun; Suriye’nin üniter yapısını ve ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz.
Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz."
Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahire ziyaretinde Türkiye ile Mısır arasında imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması’na ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdülfettah Es-Sisi’nin riyasetinde, 04 Şubat 2026 tarihinde Kahire’de Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Mısırlı mevkidaşı arasında imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmayla belirlenen askeri iş birliği alanlarında bilgi ve uzmanlık teatisi yoluyla savunma iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir” açıklamasını yaptı.