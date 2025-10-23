Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedarikine ilişkin olarak, "Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir" açıklamasını yaptı.

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 281 kişi yakalandı, 827 kişi ise hududu geçemeden engellendi.1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 24, engellenen kişi sayısı da 54 bin 719'a ulaşmıştır.

TBMM'DE KABUL EDİLEN TEZKERE

TBMM Genel Kurulunda 21 Ekim'de yapılan oylama ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin; Irak ve Suriye’deki görev süresinin 30 Ekim 2025 itibarıyla 3 yıl, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) kapsamındaki görev süresinin 31 Ekim 2025 itibarıyla 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkereler kabul edilmiştir.

"İSRAİL'İN KARARINI REDDEDİYORUZ"

Filistin toprağı olan ve işgal altında bulunan Batı Şeria’nın ilhakına yönelik İsrail meclisinde alınan hukuksuz kararı reddediyoruz.

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır.

TÜRK ASKERİ GÖREV YAPACAK MI?

TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır.

EUROFIGHTER AÇIKLAMASI

Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

"SDG ENTEGRASYON SÜRECİNE UYMALI"

Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir. SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir.