Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarından mezun olacak teğmenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ağustos’taki yurt dışı seyahati nedeniyle Kara Harp Okulu'nda ortak bir tören yapılacağını söyledi.

"BARKOD SİSTEMİ KULLANILARAK GİRİŞ SAĞLANACAKTIR"

Kaynaklar, törene katılımın sınırlandırılacağı iddiasına ilişkin, "Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6 bine çıkarılmıştır. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam bin 405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır" bilgilerini verdi.

30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Büyük Zafer'in 103'üncü yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayan Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri ve gazileri andı.

Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki kutlamalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 limanda halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 26-27 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar ve Manisa’da Solotürk, Konya'da Türk Yıldızları tarafından selamlama/gösteri uçuşları icra edilmiş, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de Solotürk, Kütahya'da Türk Yıldızları ekiplerimizin selamlama/gösteri uçuşu ile Eskişehir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin'de muharip uçak geçişleri yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, 26-31 Ağustos tarih aralığında; Afyonkarahisar'da Mehteran Birlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Dumlupınar Zafer Abidesi'nde Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bandoları, Kosova’da Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu tarafından tören ve konserler icra edilmekte, Mehteran Birlik Komutanlığı, Armoni Mızıkası ile Kara ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıklarımızdan oluşan karma bando tarafından 30 Ağustos'ta Ankara'da, Mehteran Birlik Komutanlığımızca 31 Ağustos'ta Teknofest Mavi Vatan kapsamında İstanbul’da tören ve konser faaliyetleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bando Komutanlıklarımız tarafından 26 Ağustos'ta başlayan ve birçok ilimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül'e kadar devam edecek."

HARP OKULU MEZUNİYET TÖRENİ

MSB kaynakları, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarından mezun olacak teğmenler için neden Kara Harp Okulu'nda tek bir tören yapılacağına ilişkin soru üzerine, "2025 yılı harp okulları mezuniyet töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos'ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda icra edilecektir" yanıtını verdi. Öğrencilerin tedbir amaçlı akşamları okuldan uzaklaştırıldıkları iddialarına ilişkin kaynaklar, "Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu’na katılış yapmışlardır. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılmaktadır. Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin verilmektedir. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu’nda kalabilmektedir" dedi.

Bakanlık kaynakları tören provalarının 28 Ağustos'ta bitirileceği iddiasına ilişkin olarak, "Provaların 28 Ağustos'ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos'a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp 29 Ağustos günü genel prova icra edilecektir. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra edilmektedir" dedi. Törene katılacak ailelerin sınırlandırılacağı iddiasına ilişkin kaynaklar, "Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6 bine çıkarılmıştır. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam bin 405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır" bilgilerini verdi.

CEP TELEFONLARI TOPLANACAK İDDİASI

Tören sonrası öğrencilerin aileleriyle görüştürülmeyeceği iddialarına ilişkin kaynaklar şunları söyledi:

"Tören bitiminde mezun olan teğmenlerin aileleri ile birlikte buluşma yerleri planlanmış ve bu yerler posterlerle süslenmiştir. Aileler teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçirebileceklerdir. Ayrıca ailelere burada ikramlarda bulunulacaktır. Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacaktır. Ailelerin cep telefonlarının toplanacağı iddiaları doğru değildir. Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK’nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır."