Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye ait kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi.

'UÇAKTA 20 PERSONEL BULUNUYOR'

Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışma kurtarmalarının devam ettiğini belirtirken, yapılan açıklamada "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN: RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET ETSİN

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri uçakta şehit olan askerlerimiz için taziye dileğinde bulundu. Erdoğan, açıklamasında;

"Askeri uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştüğünü üzüntüye öğrendim. İnşallah bu kazadan en az badire ile çıkarız." ifadelerini kullandı.

ALİYEV TAZİYE MEKTUBU GÖNDERDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kazada hayatını kaybeden askerler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı diledi. Aliyev'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Gence'den kalkan ve Türkiye Kara Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza yapması sonucu askerlerin hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden üzdü.

Bu zor zamanlarda acınızı paylaşıyor, yaşanan trajedi nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına kendi adımdan ve Azerbaycan halkı adına derin üzüntülerimi sunuyorum.

Allah rahmet eylesin."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Düşen uçağa ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüştüğünü belirterek, bakanın olay yerine geçtiğini duyurdu.

GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI KAZA BÖLGESİNE GİDİYOR

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."