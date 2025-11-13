Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizin naaşı Ankara’ya getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda tüm şehitlerin cenazelerine ulaşıldığını duyurmuştu.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan sınırına girdiği sırada düşen Milli Savunma Bakanlığı'na ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkazında yürütülen arama çalışmaları tamamlandı. Dün 19 şehidin naaşına ulaşıldığının açıklanması ardından son şehidin de naaşına ulaşıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda son şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" denildi.
20 ŞEHİDİMİZİN NAAŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Şehit olan 20 askerin naaşlarını taşıyan uçak, Tiflis'ten kalktı. Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Ankara'ya indi.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerin ardından şehitlerin cenazeleri, sabah Ankara'dan törenle memleketlerine uğurlanacak.