Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail Savunma Kuvvetleri’nin sosyal medya paylaşımına dikkat çeken bir yanıt verdi. MSB, “Günün fotoğrafı” etiketiyle yaptığı paylaşımda Türk askerlerinin çocuklarla birlikte yer aldığı bir kareyi yayımlayarak, “Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir” mesajını paylaştı.

TANK FOTOĞRAFLI CEVAP

MSB, 26 Aralık’ta resmi sosyal medya hesabından bir tank fotoğrafı paylaşarak, “Güçlü, cesur, korkusuz” ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, aynı etiketle İsrail Savunma Kuvvetleri de Türkçe sosyal medya hesabından bir tank fotoğrafı yayımladı.

İSRAİL'DEN BENZER PAYLAŞIM

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin paylaşımında, “Güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel” ifadeleri yer aldı. Paylaşımda bir İsrail tankının kullanılması, iki ülke arasında sembolik bir mesajlaşma olarak yorumlandı.

"ASIL GÜÇ MASUMLARIN GÜVENİDİR"

Dün yeni bir paylaşım yapan MSB ise bu kez farklı bir mesaj verdi. Türk askerlerinin çocuklarla birlikte görüldüğü fotoğrafla yapılan paylaşımda, gücün silahlarla değil, masum insanların duyduğu güvenle ölçüleceği vurgulandı. MSB’nin bu mesajı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.