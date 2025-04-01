Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı dolayısıyla “Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk Deniz Kuvvetleri” adlı bir albüm yayımlandı.
Emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, albümün 168. sayfasında TCG Kocatepe şehitlerinden Necati Gürkaya’ya ait fotoğrafın yanlış kullanıldığını belirtti.
'ŞEHİDİMİZİN FOTOĞRAFLARINI DAHİ DOĞRU YAYIMLAYAMAMAK AYIP'
Duruma tepki gösteren Bağcıoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Deniz Kuvvetleri Komutanlığı! Orduevlerinin girişinde sergilenen albümdeki fotoğrafı düzeltin, şehitlerimize ve ailelerine saygısızlık yapmayın. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı! Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı anısına hazırladığınız albümü gözden geçirin. TCG Kocatepe şehitleriyle ilgili bilgilerde, 168. sayfada yer alan şehidimiz Necati Gürkaya’nın fotoğrafı yanlıştır. 54 değerli TCG Kocatepe şehidimizin fotoğraflarını dahi doğru bir şekilde yayımlayamamak, öncelikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın, ardından hepimizin utancıdır.”
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ‼️— Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) March 31, 2025
Orduevlerinin girişinde sergilenen albümdeki fotoğrafı düzeltin, şehit ve ailesine saygısızlık yapmayın @tcsavunma https://t.co/YWTixiIaUw pic.twitter.com/eoHsP4dh0Y