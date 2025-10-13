1981’de yayın hayatına başlayan ve bir neslin müzik kültürünü şekillendiren MTV, 31 Aralık 2025 itibarıyla artık ekranlarda olmayacak. Paramount Global tarafından yapılan açıklamada, beş MTV kanalının yayınlarının yıl sonunda tamamen sona ereceği bildirildi. Böylece, televizyon tarihine damga vuran geleneksel müzik yayıncılığı dönemi resmen kapanmış olacak.

Süreç İngiltere ve İrlanda’da Başlayacak

Kapatma süreci ilk olarak İngiltere ve İrlanda’da başlayacak; ardından Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Avustralya ve Brezilya gibi ülkelerde de uygulanacak.

Bu kararın, şirketin bu yıl Skydance Media ile gerçekleştirdiği birleşmenin ardından yürürlüğe koyduğu maliyet düşürme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. Ancak sadece ekonomik sebepler değil, izleyicilerin müziği artık büyük oranda dijital platformlar aracılığıyla tüketmesi de bu kararda etkili oldu.

MTV Markası Dijitalde Yaşamaya Devam Edecek

Paramount Global, MTV markasının tamamen yok olmayacağını da açıkladı. Kanal, bundan sonra dijital platformlarda ve VMAs ile EMAs gibi ünlü müzik ödülleri üzerinden varlığını sürdürecek.

Ancak 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, MTV’nin klasik yayın dönemi resmen sona erecek ve televizyon tarihinin en ikonik markalarından biri, ekranlara veda edecek.