Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2026 yılında motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi ve maktu harç tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi.

Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan ve uygulanmakta olan maktu harç tutarları ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami hadleri de aynı oranda artırıldı.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.