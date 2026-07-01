Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinde yaptığı yeni düzenlemeyi Resmî Gazete'de yayımladı. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanan muayene katılım payı ücretleri yeniden yapılandırıldı. Yürürlüğe giren yeni karara göre, birinci basamak dışındaki sağlık kurumu muayenelerinde vatandaşların ödeyeceği ücretler artırıldı.

HANGİ HASTANEYE NE KADAR ÖDEYECEK?

Yeni düzenleme kapsamında, birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden muayene katılım payı alınmamaya devam edilecek. Ancak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki katılım payları hastanenin statüsüne göre şu şekilde güncellendi:

İkinci basamak resmi sağlık kuruluşları: 50 TL

Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri: 90 TL

Üçüncü basamak devlet hastaneleri: 90 TL

Devlet üniversitesi hastaneleri: 90 TL

Vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel hastaneler: 100 TL

AİLE HEKİMİ SEVKİNE YÜZDE 50 İNDİRİM

Açıklanan yeni kararlarda sevk zincirini teşvik etmeye yönelik bir adım dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş veya sözleşme imzalanmış aile hekimleri üzerinden sevk alarak üst basamak hastanelere başvuran hastalar, belirlenen muayene katılım payı ücretlerini %50 indirimli olarak ödeyecek.

5 GÜNLÜK SÜRE SINIRI 30 GÜNE UZATILDI

Tebliğde yer alan bir diğer önemli değişiklik ise süre sınırlandırmasında yapıldı. Daha önce ilgili mevzuatta 5 gün olarak uygulanan süre sınırı, 6 kat artırılarak 30 güne çıkarıldı.

Sağlık hizmetlerinde yeni dönemi başlatan bu düzenlemeler, Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yasal olarak yürürlüğe girdi.