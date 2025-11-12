ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'dan acı haber geldi.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran menajeri Taner Budak, Abacı'nın 78'inci doğum günü olan 12 Kasım'da yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Budak mesajında, "Büyük bir üzüntüyle Sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve kalbiyle daima hatırlanacak" ifadelerini kullandı.
MUAZZEZ ABACI KİMDİR?
Türk sanat müziğinin efsane seslerinden Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947’de Ankara’da doğdu.
Abacı, 1970’li yıllarda sahneye adım atarak kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Kariyeri boyunca sayısız albüme imza atan sanatçı, “Ümit Töreni”, “Kimseye Etmem Şikayet”, “Sensiz Saadet Neymiş”, "Vurgun" gibi eserlerle hafızalara kazındı.
Türk sanat müziğine getirdiği kendine özgü yorumla adını unutulmazlar arasına yazdıran Muazzez Abacı, devlet sanatçısı unvanına da sahip sanatçılar arasında yer alıyor.