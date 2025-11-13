Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı dün 78'inci yaş gününde hayatını kaybetti.

ABD'de geçen hafta kalp krizi geçiren Abacı'ya, stent takılmıştı. Anjiyo sonrası böbreklerinde sorun oluşan sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

Muazzez Abacı'nın vefatının ardından birçok detay merak edilirken bunlardan biri de mirası oldu. 78 yıllık mal varlığıyla ilgili iddialar dudak uçuklattı.

İddialara göre Abacı İstanbul'un değerli semtlerinde birçok gayrimenkule sahip. Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireleri bulunduğu, ayrıca bankada yüklü miktarda para, bir otomobil ve bir cip arabası olduğu konuşuluyor.

Bazı kaynaklar servetin 1,2 milyar doları aştığını iddia etse de bu miktar herhangi bir şekilde doğrulanmadı.

MİRASSÇISI KİM?

Mirasçılar arasında öne çıkan isim ise tek çocuğu olan kızı Saba Abacı...

Muazzez Abacı ilk evliliğini 18 yaşındayken Diyarbakır emniyetinde görevi polis memuru Abdurrahman Abacı ile 1965 yılında yaptı. Abacı, tek kızı olan ve ABD'de yaşayan doktor kızı Saba'yı bu evlilikten dünyaya getirdi. 1970 yılında bu evlilik bitti.

PSİKİYATRİ PROFESÖRÜ

56 yaşındaki Saba Abacı uzun yıllardır ABD'de yaşıyor ve tıp alanındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. New York'ta profesör ünvanıyla görev yapan Saba, ruh sağlığı alanında uzmanlaşmış bir psikiyatrist olarak Monroe County Office of Mental Health'te çalışıyor.

Saba Abacı, Leonard Anderson ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten Sera Anderson adında bir kızları dünyaya geldi. Kızı Sera, 2018 yılında Türkiye'ye gelerek anneannesi Muazzez Abacı'nın klibinde kısa bir süre rol aldı. O dönemde medyanın dikkatini çeken bu buluşma, aile bağlarının sıcaklığını gözler önüne sermişti.

Bugün 24 yaşında olan Sera'nın eğitim hayatı da ABD'de devam ediyor.