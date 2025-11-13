Geçen ay geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Muazzez Abacı'nın naaşının ABD'den Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi.
Bu süreçte sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.
Usta sanatçının cenazesinin Türkiye'ye getirildikten sonra, 17 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenin ardından Ankara'da babası Oktay Altıoklar'ın mezarının yanına defnedilecek.