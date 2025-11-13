Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı hayatını kaybetti.

ABD'de geçen hafta kalp krizi geçiren sanatçıya, stent takılmıştı. Anjiyo sonrası böbreklerinde sorun oluşan sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

Türk müziğinin "altın sesi" olarak anılan Abacı, ardında unutulmaz eserler ve milyonların kalbinde derin bir iz bıraktı.

Muazzez Abacı'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını dile getirdi.

BÜLENT ERSOY

"Bir devir daha kapandı... Canım arkadaşım bu gece benim içimi yaktın. Yandım yandım yandım. Nurlar içinde yat."

AJDA PEKKAN

"Türk müziğinin eşsiz sesi, kıymetli dostum Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, zarafetiyle ve yorumuyla kuşaklara ilham veren bu büyük değerimizin hatırası daima yaşayacaktır. Gözyaşları içinde, sevgili Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun."

EMEL SAYIN

"Ah Muazzez'im… Can arkadaşım… Hepimizin kıymetlisi… Öyle üzgünüm ki! Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun."

TARKAN

"Çok değerli Muazzez Abacı'yı kaybetmiş olmanın üzüntüsü ateş gibi düştü içime. Ne kadar eşsiz bir sesti, ne kadar usta bir yorumcuydu. Acı haberi öğrendiğimden beri şarkıları ve sesi susmuyor içimde. Yeri bir daha dolmayacak bir efsaneyi kaybettik. Nurlar, ışıklar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim."

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"Muazzez Abacı… Türk sanat müziğinin altın sesi sustu ama bıraktığı yankı hiç dinmeyecek. Kırkbeşliklerden CD'lere uzanan bir ömür, her dönemi aynı zarafetle, aynı asaletiyle geçti. Sahneye çıktığında salonlar nefesini tutardı. Çok önemli bür sanatçıyı kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

EROL EVGİN

"Birlikte aynı sahneleri paylaştığım değerli dostum, Türk müziğinin çok büyük sanatçısı Muazzez Abacı'yı kaybettik. Derin bir üzüntü içindeyim. Sevgili Abacı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyamıza başsağlığı diliyorum."

MUSTAFA SANDAL

"90'lı yıllarda bir bestemi okuması şerefine nail olduğum üstat Muazzez Abacı'nın vefatı beni derinden üzdü. Allah rahmet eylesin, büyük sesin ve şarkılarının önünde saygıyla eğiliyorum. Mekanın cennet olsun ablacım."

ATA DEMİRER

"Çok üzgünüm, çağlayan gibi bir ses, muhteşem bir repertuvar dev bir sanatçı… Bir stüdyoda 'Atacığım benim şarkımı okumuşsun' deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi. Nur içinde yatın Muazzez Hanım. Allah sevenlerine ve yakınlarına sabır versin. Allah rahmet eylesin."

GÜLBEN ERGEN

"Büyük Abacı… Yeri dolmayacak büyük ses, değerli büyüğüm Muazzez Abacı… Değerlisi Saba'ya tüm ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim."

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Türk sanat müziğinin en önemli, unutulmaz sesi Muazzez Abacı'nın doğum gününde hayata veda edişi son derece üzücü. Allah rahmetiyle uğurlasın. Ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun."

CENK EREN

"Ah sana nasıl veda edeceğiz… Olmadı, olmadı, olmadı."